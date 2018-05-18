taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,73
PETR
78,6700

İslam İşbirliği Teşkilatı ABD ve İsrail'e karşı toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ABD'ye karşı atılacak adımların konuşulduğunu söyleyen Erdoğan, İsrail için ise 'katliamlarını lanetledik" dedi.

AA | 18.05.2018 - 23:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı ABD ve İsrail'e karşı toplandı

İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ABD'nin kararı üzerinde durulduğunu belirtti. Filistin'in yalnız olmadığını belirten Erdoğan, yi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağız" ifadelesini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ABD ve İsrail'e karşı toplandı


ZİRVEDE ABD'YE KARŞI TEPKİ ELE ALINDI

Zirve sonrası basın karşısına geçen Erdoğan, "ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık. Kabul ettiğimiz ortak bildiriyle ABD'nin bu gayrimeşru adımına karşı, ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik. Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum." dedi.

Yapılan zirvede Filistin halkını katleden İsrail'i lanetlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha lanetledik." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de hava destekli terör operasyonunda tespit edilen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı
Batman'da belediye ve Türk Kızılayı görevlileri ihtiyacı olan vatandaşlara iftarlık dağıtırken taşlı sopalı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçtı, iftar organizasyonu iptal edildi.
Kuşadası'nda askeri gemiler ziyarete açıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlğı tarafından Ege'de düzenlenen, Beyaz Fırtına 2018 tatbikatı için Kuşadası'na gelen araçlar ziyarete açıldı.
Bolu’da kimyasal madde zehirlenmesi: 15 yaralı
Gerede ilçesinde bulunan bir fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3’ü ağır 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kendi imkanlarıyla gelen çok sayıda işçiyse kontrolden geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

Gazze'de 1,9 milyon insan yoksulluğa mahkum edildi

6
Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişi boğazından yaralandı

Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişi boğazından yaralandı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM