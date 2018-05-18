İslam İşbirliği Teşkilatı ABD ve İsrail'e karşı toplandı

İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ABD'nin kararı üzerinde durulduğunu belirtti. Filistin'in yalnız olmadığını belirten Erdoğan, "İyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağız" ifadelesini kullandı.





ZİRVEDE ABD'YE KARŞI TEPKİ ELE ALINDI

Zirve sonrası basın karşısına geçen Erdoğan, "ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık. Kabul ettiğimiz ortak bildiriyle ABD'nin bu gayrimeşru adımına karşı, ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik. Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum." dedi.

Yapılan zirvede Filistin halkını katleden İsrail'i lanetlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha lanetledik." şeklinde konuştu.