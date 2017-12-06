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İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

ABD’nin Kudüs açıklamalarının ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının önümüzdeki hafta İstanbul’da Çarşamba günü gerçekleşeceği açıklandı.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 13:54..
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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişimi ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere pek çok kesimden tepki toplamıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13 Aralık'ta İstanbul'da toplanacağı ve Kudüs konusunun değerlendirileceği açıklandı.

"İİT'Yİ TOPLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "İslam işbirliği teşkilatı dönem başkanı olarak bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa, hemen 5-10 gün içerisinde İslam işbirliği teşkilatı liderler zirvesini İstanbul’da toplayacağız. Ve sadece bununla da kalmayacağız. Çok daha önemli etkinliklerle tüm İslam dünyasını o zirvede hareketlendireceğiz. Zira sıradan bir olay değil bu olay." diye konuşmuştu.

"13 ARALIK'TA İSTANBUL'DA TOPLANACAK"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bugün yaptığı açıklamada "İslam devletleri arasında ortak hareket etmeye dönük olarak sayın Cumhurbaşkanımız, İİT'yi olağanüstü zirveye davet etmektedir. İİT 13 Aralık Çarşamba günü toplanacak. Kendisinin bu sabahtan beri ve gün boyunca yapacağı telefon görüşmelerinin amacı da koordinasyonu sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız, din adamlarına, akademisyenlere dömnük olarak bir çağrıda bulunacaktır. Bununla ilgili çağrı mektubunu da sizlerle paylaşacağız." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

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