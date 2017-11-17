İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan uluslararası staj programı

İslam dünyanının en büyük oluşumlarından olan İslam İşbirliği Teşkilatı, uluslararası staj programı ile yeni bir istihdam projesini hayata kazandırıyor. Teşkilat üye ülkelerindeki gençlerin girişimcilik, liderlik becerilerinin yanısıra istihdam edilimini de artıracak bir eğitim programı olacak.

İŞGÜCÜ KALİTE ARTIRIMINI SAĞLAYACAK

Kısa adı "OIC INTERN" olan İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı olan bu eğitim projesinin esas amacı, iş gücü piyasasına girişleri kolaylaştırarak, uzun vadede üye ülkelerdeki işgücü kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak ve ekonomik rekabete teşviği artırmayı hedeflemeke.

İLK OLARAK TÜRKİYE'DE UYGULANACAK

İstihdamın ve ekonomik gelişimin artırılmasında önemli bir rol model olacak olan bu program, teşkilata üye devletler arasında ilk olarak Türkiye'de uygulanacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başını çektiği protenin Türkiye ayağı da yere oldukça sağlam basıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Ensar Vakfı'nın Türkiye ayağını oluşturduğu bu proje İstanbul ve Ankara merkezli olarak başlayarak diğer ülkelerdeki gençleri de kapsayacak şekilde yaygınlaşacak.

BECERİLER TECRÜBE İLE BULUŞACAK

Uluslararası öğrenciler bu program ile stajlarını Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirirken öğrenim hayatlarında edindikleri becerileri tecrübeye dönüştürme fırsatı bulacaklar.

Türkiye'de başlayacak OIC Intern Uluslararası Staj Programı, ileriki süreçlerde İslam ülkeleri arasında bir staj değişim programı olarak devam edecek ve İslam dünyasında kültürel etkileşimin yanı sıra mesleki kodlar üzerinden de etkileşime imkân yaratacak.

Program, İslam ülkeleri arasında sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olacak.