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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararı Netanyahu'yu bozdu

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da aradığı desteği bulamamasının ardından ülkesine dönen Netanyahu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıma kararı hakkında konuştu.

AA | 14.12.2017 - 06:43..
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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararı Netanyahu'yu bozdu

Trump'ın Kudüsİsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıma kararı alındı.

Alınan karar üzerine Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen etkinlikte konuşan Netanyahu"Bu açıklamalar bizi etkileyemedi. Sonuçta gerçek kazanacak ve birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliklerini bu şehre taşıyacak" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararı Netanyahu'yu bozdu

ÖZGÜRLÜK NARALARI

Netanyahu, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu ve kendilerinin bu kutsal şehirde tüm inançlara ibadet özgürlüğü sunduklarını ileri sürdü.

Netanyahu, "Filistinliler bu gerçeği kabul ederek aşırıcılık yerine barış için çalışsa iyi eder." ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararı Netanyahu'yu bozdu

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