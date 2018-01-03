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İslam karşıtı Wilders'ten İran ayaklanmasına destek

Hollanda'nın Özgürlükçü Parti lideri ırkçı Geert Wilders, İran'da yaşanan ayaklanmalara destek verdi, 'Mollalardan kurtulma zamanı' dedi.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 11:29..
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İslam karşıtı Wilders'ten İran ayaklanmasına destek

İran'da yaşanan olaylar ABD ve İsrail'in iştahını kabartırken, İslam karşıtı Avrupalılara da gün doğdu. Hollanda Özgürlükçü Parti lideri ırkçı Geert Wilders, Twitter hesabından "Mollalardan kurtulma zamanı" yazılı bir tweet paylaştı.

 

İslam karşıtı Wilders'ten İran ayaklanmasına destek

"MOLLALARDAN KURTULMA ZAMANI"

İran'da ekonomi kaynaklı başlayıp rejim karşıtı eyleme dönüşen olaylar için "Mollalardan kurtulma zamanı" paylaşımı yapan faşist Wilders, sokakları yakıp yıkan, kamu malına zarar veren ve büyük bir barbarlığa imza atan eylemcileri desteklediğini belirtti.

"PEÇE YOK, BAŞÖRTÜ YOK, ÖZGÜRLÜK VAR!"

Irkçı ve İslam karşılığı ile tanınan Wilders, İran'da yaşanan olayları kendi ideolojisine göre yorumladı. "Peçe yok, başörtü yok, özgürlük var" diyen Wilders, İran'da yaşanan bu olayların temelinde İslam'ın yattığına işaret etti.

Faşist lider, aynı zamanda paylaşımında şalını çıkartıp poz veren bir genç kadının fotoğrafını paylaştı.

İslam karşıtı Wilders'ten İran ayaklanmasına destek

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