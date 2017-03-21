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İslam'a küfreden, 'hayır' videosunun arkasına sığınıyor

Twitter'da ünlenen bir küfürbaz, İslam dinine küfretmiş, başörtülülere hakaretler yağdırmış, Cumhurbaşkanı'na da alenen küfretmişti.

21.03.2017 - 15:50
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İslam'a küfreden, 'hayır' videosunun arkasına sığınıyor

Bu kişi, hakaret ettikleri tarafından şikayet edildi, gözaltına alındı ve mahkeme süreci başladı. Twitter'da önüne gelene küfreden kişi, bu süreç içinde bir de 'Hayır' videosu çekmiş ve "Video tutarsa tutuklanmışızdır" demişti.

İSLAM DİNİNE, BAŞÖRTÜLÜLERE, CUMHURBAŞKANI'NA ALENEN KÜFRETTİ

Söz konusu kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen küfürler savurduğu için, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte, hem kendisi hem de muhalif medya gözaltı gerekçesinin Cumhurbaşkanı'na ve dine edilen küfürler değil, 'masumane bir hayır videosu' olduğunu duyurdular.

İslam'a küfreden, 'hayır' videosunun arkasına sığınıyor

İslam'a küfreden, 'hayır' videosunun arkasına sığınıyor

İslam'a küfreden, 'hayır' videosunun arkasına sığınıyor

Oysa gerçek başkaydı ve bu kişi, küfür-hakaret suçlarından soruşturmaya konu edilmişti.

İSLAM'A KÜFÜRLER İÇİN GELEN TEBRİKLERİ KABUL EDİYORDU

Aynı kişi, hem küfürle hem de çektiği video için Twitter üzerinden gelen tebrikleri kabul ediyordu ancak mahkemede olağan dışına çıkmadı, kıvırdı.

İslam'a küfreden, 'hayır' videosunun arkasına sığınıyor

SORGUDA KIVIRDI

Önüne gelene küfür etmeyi, İslam'a hakaretler savurmayı marifet bilen bu kişi ailesinin de muhafazakar olduğunu, kendisinin de muhafazakar bir ortamda yetiştiğini, söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

İslam'a küfreden, 'hayır' videosunun arkasına sığınıyor

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