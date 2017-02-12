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İslam'ı seçen Kızılderili çift İstanbul'da camileri gezdi

Şamanist bir Kızılderili kabilesinden geldiler, Hristiyanlık ile misyonerler aracılığıyla tanıştılar, kendilerini İslamiyet’te buldular.

12.02.2017 - 16:57
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Arjantin’de Kızılderili Mapuche Kabilesi’ne mensup olan ve hayatlarının büyük bölümünü Şamanizm inancıyla geçiren Rehue Calquin-Sofia Gonzalez çifti, misyonerlerin kendileriyle buluşturduğu İncil’i okuyup Hristiyanlığı seçtikten sonra akıllarındaki soruların yanıtlarını Kur’an-ı Kerim’de bularak Müslüman oldu.

İslam'ı seçen Kızılderili çift İstanbul'da camileri gezdi

İSTANBUL'DAKİ CAMİLERİ GEZİP DUA ETTİLER

Tatillerini Türkiye’de geçiren 38 yaşındaki Dr. Rehue Calquin ve 33 yaşındaki eşi Sofia Gonzalez, Müslümanlığı tercih etme nedenlerini anlattı. Dr. Rehue Calquin, 2011 yılında İslam’la tanıştıklarını ifade ederek, “Biz biliyoruz ki Tanrı tek. Tanrı’yı çizecek bir resim veya heykel yoktur. Tanrı tüm yaratılanların sahibidir. Bizim eski inançlarımız da bunu öğretiyor. Ben tüm eski kültürlerin İslam’ın bir parçası olduğuna inanıyorum. İslam tüm bu değerleri içinde barındırabilir. İslam yolu özgürlük yolu. Belki de Müslümanlarda olup diğer inanışlarda olmayan en önemli şey; dostluk” dedi.

"TÜRKİYE'DE RUHSAL OLARAK ÇOK RAHATLADIK"

Artık gittikleri her yerde İslam’ı tebliğ edeceklerini söyleyen Calquin, Türkiye’de ruhsal olarak çok rahatladıklarını da dile getirdi.

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