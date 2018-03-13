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İslami Tatilin Rotası Alanya

Yaz tatili yaklaşırken muhafazakar tatil otellerinin dolulukları hızla artıyor. Son yıllarda artan talep ile birlikte islami konseptte hizmet veren otellerin de sayısı da hızla artıyor.

Özel Haber | 13.03.2018 - 23:38..
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  2. Advertorial

Yaz tatilinin başkenti Antalya sunduğu deniz, güneş, tarih, doğa olanakları ile muhafazakar hizmetler sunan tatil otellerinin gözdesi oldu.

İslami tatil otelleri sunduğunu lüks olanaklar ile dikkat çekerken, her bütçeye uygun muhafazakar otellerin de sayısı taleple doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor.

Alanya, Kemer, Belek, Side, Lara Antalya’nın en çok tercih edilen tatil beldeleri olarak öne çıkmaktadır. Sundukları kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle Antalyadaki birbirinden seçkin İslami otellere genel olarak baktığımızda ağırlıklı olarak Alanya’ da  konumlandıkları dikkat çekmektedir.

Alanya’ ya geçmişten bugüne kadar baktığımızda bunun tesadüf olmadığını düşünmek çok ta zor olmasa gerek.

Alanya

En eski adı Korakesium olan, Bizans döneminde ise Kalanoros ismi verilen Alanya

13, YY da Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından 1, Allaaddin Keykubat’ın (1200-1237) kaleyi almasının ardından Alaiye olarak anılmaya başlanmıştır.

İslami Tatilin Rotası Alanya

Ayrıca Selçukluların başkent Konya’nın yanısıra ikinci bir başkent ve kışlık merkez olarak kullandığı Alanya’ nın bugün ki adını 1935 yılında kenti ziyaret eden Atatürk tarafından verilmiştir.

Alanya Kuzeyinde Toros Dağları Güneyinde Akdeniz’in bulunduğu küçük bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Antik çağda Pamfilya ve Klikya arasındaki çizgide yer aldığı için bazen Pamfilya bazen de Klikya olarak da anılmıştır.

İslami Tatilin Rotası Alanya

1957 yılında Kadıini Mağarasında yapılan araştırmalar, bölge tarihinin Üst Paleolitik (M.Ö.20,000,-17,000,) dönemine kadar uzandığını göstermektedir.

Piri Reis, Seyyep, İbn-i Batuta ve Evliya çelebi bölgeyi gezen seyyahları da eserlerinde Alanya’ dan bahsetmektedirler.

1243’deki Moğol saldırıları 1277’de Mısır Memlüklerinin Anadolu’ya girmeleri Selçukluları yıpratmış, 1300 yılında Selçuklu Devleti parçalanmış ve bölge Karamanoğulları tarafından beşbin altın karşılığında Memlük Sultanına satılan Alanya 1471 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devleti sınırları içerisine alınmıştır.

İslami Tatilin Rotası AlanyaAndızlı Emir Bedrüddin Camisi, Tophane Camisi, Süyemaniye Camisi, Akşebe Sultan Mescidi, Sitti Zeynep Türbesi gibi tarihi camileriyle, Alanya Kalesi, Kızıl Kule, Liman Surları gibi beldenin simleri olan tarihi yapıları, Korsanlar Mağarası, Fosforlu Mağara, Aşıklar Mağarası, Damlataş Mağarası, Dim Mağarası, Kadıini Mağarası gibi yerli ve yabancı turistilerin merakla ziyaret ettiği mağaları, yılın büyük bir kısmında tatil yapmaya olanak sunan havası ve deniz suyu sıcaklığı ile  Türkiye’ den ve dünyadan çok sayıda turist ağırlamaktadır.

Özellikle kış aylarından itibaren başlayarak devam eden tatil kampanyaları, muhafazakar tatil otelleri için önemli fiyat avantajları sağlamaktadır.

İslami Tatilin Rotası Alanya

Alanya, Türkler mevkiinde denize sıfır olarak konumlandırılmış olan Helal Gıda Sertifikalı ürünleriyle alkolsüz herşey dahil konsept’ te hizmet veren Livza Beach Hotel, bay ve bayan misafirleri için ayrı güneşlenme alanları, etrafı kapalı üstü açık bayan açık havuzu, hamam, sauna, kuaför,  fitness center, animasyon-eğlence, odalarında kur-anı kerim, seccade, kıble yönü işareti, klima, emanet kasası, televizyon, oturma grubu, saç kurutma makinesi ile seçkin Alanya İslami oteller arasında yoğun ilgi görmektedir.

İslami Tatilin Rotası Alanya

Livza Beach Hotel, Alanya sınırlı sayıda oda için avantajlı tatil kampanyaları sunmaktadır. Kampanyalardan yararlanmak ve fırsatları kaçırmamak için siz de acele edin ve ailenizle birlikte huzurlu ve güvenilir tatil keyfini yaşayın.

İslami Tatilin Rotası Alanya

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İslami Tatilin Rotası Alanya
Yaz tatili yaklaşırken muhafazakar tatil otellerinin dolulukları hızla artıyor. Son yıllarda artan talep ile birlikte islami konseptte hizmet veren otellerin de sayısı da hızla artıyor.
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