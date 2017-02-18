İslamofobi önergesi veren Kanadalı vekile tehditler

Parlamento genel kurulunda bir konuşma yapan Halid, önergesini savunduğu perşembe gününden bu yana 50 binin üzerinde, küfür, nefret ve hakaret dolu mesaj aldığını duyurdu.

Liberal Parti Mississauga Milletvekili İkra Halid, "Ofis personelimin güvenliğinden endişe ettiğim için, benim ardımdan ofisi kilitlemelerini istedim. Tüm telefonlara cevap vermemelerini, böylece tehditler, hakaretler ve inanılmaz derecede nefret içeren söylemleri dinlemek zorunda kalmamalarını söyledim." dedi.

YOUTUBE'A AÇIK TEHDİT VİDEOSU ATTILAR

Kendisine gönderilen mesajlardan örnekler de veren Halid, bunlardan en çirkin olanlarından birinin, sosyal paylaşım sitesi Youtube’a yüklenen bir video olduğunu anlattı.

Bu videoda kendisinden, "terörist sempatizanı" ve "iğrenç insan" şeklinde bahsedilmesine üzüldüğünü anlatan Halid, "Videoda, seni vurmalarına yardım edecek değilim ama, seni ağlarken filme almak için orada olacağım. Yüzümde büyük bir yağlı gülümseme ile 'Kanadalı bir vatansever tarafından vuruldu' diye hikayeni yazacağım deniliyor. Diğer bazı mesajlarda ise, ‘Onu öldürün. Çünkü O bizi öldürmek için burada. O hasta ve sınır dışı edilmesi gerekiyor’, ‘Camilerinizi yakıp yıkacağız ve Müslümanların başına geçireceğiz’, ‘Bunun Kanada’ya girmesine kim izin verdi?’ ve ‘Neden ülkemden çıkmıyorsun, iğrenç bir çöp parçasın ve burada gerçek Kanadalıların çoğunluğu tarafından kesinlikle istenmiyorsun’ gibi hakaret ve nefret dolu ifadeler var.'' şeklinde konuştu.

Halid, sunduğu önergede İslamofobi ve sistematik ırkçılığın kınanmasını talep etmişti. İktidardaki Liberal Partinin desteklediği önerge için, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCMM de bir açıklama yaparak tüm milletvekillerini önergenin lehinde oy kullanmaya çağırmıştı. Muhalefetteki Yeni Demokrat Parti Lideri Tom Mulcair de önergeyi desteklediklerini duyururken, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti önergeye karşı çıkıyor. Önergenin önümüzdeki günlerde parlamentoda oylanması bekleniyor. 338 sandalyeli Kanada parlamentosunda Liberal Parti 180 milletvekili ile çoğunluğu elinde bulunduruyor.