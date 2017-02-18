taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

İslamofobi önergesi veren Kanadalı vekile tehditler

Kanada parlamentosuna İslamofobi ve ırkçılığı kınayan önerge sunan Liberal Parti Milletvekili İkra Halid'e binlerce tehdit mesajı yağıyor.

18.02.2017 - 07:28
  1. Haberler
  2. Dünya

Parlamento genel kurulunda bir konuşma yapan Halid, önergesini savunduğu perşembe gününden bu yana 50 binin üzerinde, küfür, nefret ve hakaret dolu mesaj aldığını duyurdu.

Liberal Parti Mississauga Milletvekili İkra Halid, "Ofis personelimin güvenliğinden endişe ettiğim için, benim ardımdan ofisi kilitlemelerini istedim. Tüm telefonlara cevap vermemelerini, böylece tehditler, hakaretler ve inanılmaz derecede nefret içeren söylemleri dinlemek zorunda kalmamalarını söyledim." dedi.

İslamofobi önergesi veren Kanadalı vekile tehditler

YOUTUBE'A AÇIK TEHDİT VİDEOSU ATTILAR

Kendisine gönderilen mesajlardan örnekler de veren Halid, bunlardan en çirkin olanlarından birinin, sosyal paylaşım sitesi Youtube’a yüklenen bir video olduğunu anlattı.

Bu videoda kendisinden, "terörist sempatizanı" ve "iğrenç insan" şeklinde bahsedilmesine üzüldüğünü anlatan Halid, "Videoda, seni vurmalarına yardım edecek değilim ama, seni ağlarken filme almak için orada olacağım. Yüzümde büyük bir yağlı gülümseme ile 'Kanadalı bir vatansever tarafından vuruldu' diye hikayeni yazacağım deniliyor. Diğer bazı mesajlarda ise, ‘Onu öldürün. Çünkü O bizi öldürmek için burada. O hasta ve sınır dışı edilmesi gerekiyor’, ‘Camilerinizi yakıp yıkacağız ve Müslümanların başına geçireceğiz’, ‘Bunun Kanada’ya girmesine kim izin verdi?’ ve ‘Neden ülkemden çıkmıyorsun, iğrenç bir çöp parçasın ve burada gerçek Kanadalıların çoğunluğu tarafından kesinlikle istenmiyorsun’ gibi hakaret ve nefret dolu ifadeler var.'' şeklinde konuştu.

İslamofobi önergesi veren Kanadalı vekile tehditler

Halid, sunduğu önergede İslamofobi ve sistematik ırkçılığın kınanmasını talep etmişti. İktidardaki Liberal Partinin desteklediği önerge için, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCMM de bir açıklama yaparak tüm milletvekillerini önergenin lehinde oy kullanmaya çağırmıştı. Muhalefetteki Yeni Demokrat Parti Lideri Tom Mulcair de önergeyi desteklediklerini duyururken, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti önergeye karşı çıkıyor. Önergenin önümüzdeki günlerde parlamentoda oylanması bekleniyor. 338 sandalyeli Kanada parlamentosunda Liberal Parti 180 milletvekili ile çoğunluğu elinde bulunduruyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

104
Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

66
Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

8
Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

21
Başbakan Yıldırım'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

63
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

33
Pentagon'dan DEAŞ açıklaması

Pentagon'dan DEAŞ açıklaması

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM