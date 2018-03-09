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İşlediği cinayetin haberini arkadaşına izletti

Konya’da yol kenarında cesedi bulunan ve tabancayla öldürüldüğü anlaşılan garson Rıza Özkan'ın cinayetiyle ilgili dava görülmeye başlandı.

DHA | 09.03.2018 - 17:27..
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Geçtiğimiz 13 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında Konya- Beyşehir Karayolu'nun 23'üncü kilometresindeki Altınapa Barajı Gölü kıyısına balık tutmak için gelenler, baraj yolu kenarında hareketsiz halde yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve jandarma ekipleri, yerdeki kişinin tabancayla öldürülmüş olduğunu ve kimliğinin de Rıza Özkan olduğunu belirledi.

İşlediği cinayetin haberini arkadaşına izletti

İNTİHAR ETMİŞ OLARAK BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Rıza Özkan'ı öldürdüğü şüphesiyle arkadaşı Mustafa Sönmez'i, gözaltına aldı. Sönmez, ifadesinde Özkan'ı, küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşı Ali Topkaya'nın öldürdüğü iddia etti. Bunun üzeri polis, şüphelinin kaldığı eve yaptığı baskında Topkaya'yı tabancayla başına ateş ederek intihar etmiş olarak buldu. Olayın ardından Mustafa Sönmez, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

"CESEDİ YOLUN KENARINA BIRAKTIM"

Tutuklu Mustafa Sönmez'in, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. Sönmez, mahkemedeki savunmasında, "Ali, araç içerisinde Rıza'ya küfür etmeye başladı. Ben de, Rıza'ya 'Ağabey neden böyle yapıyorsun? Özür dile de mevzu kapansın' dedim. Ali bu sırada Rıza'ya 3 el ateş ederek vurdu. Rıza'dan oluk gibi kan akıyordu. Ben Ali'ye, 'Rıza'yı hastaneye götürmemiz lazım' diye yalvardım. Bunun üzerine Ali, silahı bana doğrulttu. 'At lan aşağıya' dedi. Bir süre sonra Ali tekrar durarak Rıza'yı aşağıya atmamı söyledi. Ben de bunun üzerine Rıza'nın cesedini kucakladım ve yolun kenarına bıraktım." dedi.

"CİNAYETİ HABERLERDEN İZLETTİ"

Davaya tanık olarak katılan Mustafa M. ise  ifadesinde "Apart daireye gittiğimde Ali Topkaya elinde silahla kapıyı açtı. Mustafa'nın banyoda olduğunu söyledi. Mustafa banyodan çıktıktan sonra Ali sürekli Mustafa'ya bağırıyordu. Mustafa banyodayken ben Ali'ye neden elinde silahla dolaştığını sordum. Ali bana, 'Televizyonu açalım o zaman söylerim' dedi. Bunun üzerine televizyonu açtım. Haberlerde Altınapa Barajı'nda bir erkek cesedinin bulunduğu haberi veriliyordu. Ali bana dönerek 'Bunu ben yaptım' dedi. Mustafa bana 'Bir an önce buradan gidelim, beni kurtarın' dedi. Daha sonra Mustafa ile birlikte apartmandan çıktık. Mustafa bana, 'Ağabey bu  psikopat, gözümün önünde adamı vurdu. Beni de vurur diye korktum' dedi. Ben de 'Polise gidelim' dedim. Mustafa da bana, 'Ben şimdi polise gidersem, bu adam benim evimi ve ailemi bilir. Benim aileme zarar verebilir' dedi." diye konuştu.

Duruşma, sanık ve tanıkların savunmalarının ardından ertelendi.

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