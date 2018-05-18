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İşlemediği cinayetten hapis yatan adam serbest kaldı

ABD'de işlemediği suç yüzünden 27 yıl hapis yatan John Bunn, mahkeme kararıyla serbest kaldı. Kararın açıklanmasının ardından Bunn sevinçle hakime sarıldı.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 08:52..
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ABD'nin New York eyaletinde henüz 14 yaşındayken arkadaşı Rosean Hargrave ile birlikte arabasını çalmak istedikleri bir polisi kasten öldürme suçundan 27 yıl boyunca hapis yatan John Bunn için karar açıklandı.

İşlemediği cinayetten hapis yatan adam serbest kaldı

27 YIL HAPİS YATTI

27 yıl hapis yatan Bunn, suçu işlemediğini ve ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu savunmasına rağmen, cinayetten hüküm giymişti.

OLAY YERİNE YANILTICI KANIT BIRAKILDI

2009’daki şartlı tahliye talebi de reddedilen Bunn'un kaderi, cinayet soruşturmasını yürüten detektif Louis Scarcella’nın olay yerine yanıltıcı kanıt koyduğu ortaya çıkınca değişti.

İşlemediği cinayetten hapis yatan adam serbest kaldı

HAKİME SARILDI

Yeniden görülen davada suçsuzluğuna karar verilerek serbest bırakılan Bunn, “27 yıldır hayatım için savaşıyordum ve bugün masum olduğum kanıtlandı. Yaşadığım sevinci tarif edemiyorum” şeklinde konuştu ve sevinçten ağlayarak kendisini özgür bırakan hakimin ellerine sarıldı.

İşlemediği cinayetten hapis yatan adam serbest kaldı

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