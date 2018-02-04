taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

İşletmecinin başına dayadığı silahına el konuldu

Karaman'da, garsonu tokatlayıp, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA | 04.02.2018 - 12:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekât polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman'da, iki meslektaşıyla birlikte, Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti.

Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, tokat attı.

İşletmecinin başına dayadığı silahına el konuldu

İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA TABANCA DOĞRULTTU

Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran işyeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.'ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran'ı yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Arbede sırasında E.E., beylik tabancasını çıkartıp Taşkıran'ın başına doğrulttu. Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp, dövdü.

İşletmecinin başına dayadığı silahına el konuldu

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup, panik içinde dışarı çıktı.

İşletmecinin başına dayadığı silahına el konuldu

TABANCASINA EL KONULUP, SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan 4 polisten Komiser Yardımcısı E.E.'nin silahına el konuldu. Karaman Valiliği de E.E. ve B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı.

Valilik, işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda yaşanan, dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

İşletmecinin başına dayadığı silahına el konuldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

28
Dün 9 askerimiz şehit oldu

Dün 9 askerimiz şehit oldu

82
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

8
Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

67
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

34
Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

Afrin şehidi İbrahim Aygül düğün hazırlığı yapıyordu

32
Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM