Donald Trump'la 280 milyar dolarlık iş birliği yapan Suudi Arabistan'ın 4 Türk gemisini iptal etti iddialarına Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir cevap verdi.

SUUDİLER 4 GEMİYİ İPTAL ETTİ İDDİASI

İsmail Demir, Suudi Arabistan'ın, MİLGEM Projesi kapsamında üretilecek gemilerin alımını iptal ettiğine dair iddialara ilişkin, "ABD-Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin ve son anlaşmanın bize yansıması şu ana kadar olumsuz olmadı. Bizim projemiz ile ilgili karşı taraftan herhangi bir olumsuz dönüş olmadı. Tam aksine projenin devam ettiği ve devam edeceği yönünde bir duyum var hatta dün de doğrudan bir mesaj var." dedi.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

İsmail Demir, ATAK ve MİLGEM özelinde gerek Pakistan gerek Suudi Arabistan'la yakın temasların devam ettiğini söyledi.

İsmail Demir'den Suudi Arabistan'a gemi satışı açıklaması VİDEO

SUUDİ ARABİSTAN- ABD İLİŞKİSİ

Demir, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkiye yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suudi Arabistan'da bir teknoloji transferi oluşturmak ve yatırım yapmak.. Onlarla 2-3 seneden beri çok yakın görüşüyoruz. Orada şu anda ASELSAN'ın iki tane ortak şirketi var. Başka şirketlerimiz oluşmak üzere. Bu ilişki devam ediyor. Hatta savunma sanayi yapılanması ile ilgili olarak da önemli şekilde fikir alışverişinde bulunduk. Onlar da önemli yeni yapılanma içerisinden geçiyorlar. "