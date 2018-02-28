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İsmail Güzelsoy'dan yeni roman

Yazarın 'Hatırla' adlı romanı Doğan Kitap tarafından raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 09:53..
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Günümüzün en iyi hikaye anlatıcılarından İsmail Güzelsoy, son romanı Hatırla’da bizleri bir anlatı şölenine davet ediyor ve 12. yüzyılda Artuklu Sarayı’ndan 20. yüzyılda Kars ve İstanbul’a uzanan şiirsel bir hikâye anlatıyor.

Hatırla’da 800 yıl önce Artuklu Sarayı’nda yapılan otomatonlar, İstanbul sokaklarının kana bulandığı eylül günleri, kartopu oyununu canıyla ödeyen çocuk, bireysel ve kolektif acılar var. Bir varlık kendisini başkasının elinde yaratabilir mi?

İsmail Güzelsoy'dan yeni roman

İsmail Güzelsoy’un merakla beklenen son romanı Hatırla’da sekiz yüzyıl önce Artuklu sarayında El-Cezerî isimli mühendisin yaptığı karmaşık robotların can kazandığı, büyülü bir masala yolculuk yapıyoruz.

İsmail Güzelsoy'dan yeni roman

Yazar: ismail Güzelsoy

Yayınevi: Doğan Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 360

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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