İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

Habertürk'te Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Habertürk Gündem programının konuklarından Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "ABD, Suudi Arabistan, İsrail ve körfez ülkelerinin bir araya getireceği bir grupla birlikte İran'ı çevrelemeye çalışıyor. NATO'yla, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'yla da, Rusya'yı hem Doğu'da hem de Batı'da çevrelemeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE TERCİHE ZORLANIYOR"

Sözlerine devam eden Pekin, "Türkiye bu konuda tercihe zorlanıyor. Tercihe zorlanan Türkiye'nin de bu bölümde kafası karışık. Türkiye'nin her yerinde olaylar meydana getirilerek karar vermesi isteniyor. Türkiye karar vermeye yönlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Pekin: Türkiye ABD tarafından tercihe zorlanıyor İZLE