taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.935
USD
3,5242
EURO
3,7078
ALTIN
131,31
PETR
57,0700

İsmail Kahraman ameliyata alındı

Sağlık Bakanı Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İHA | 30.12.2016 - 11:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

İsmail Kahraman ameliyata alındı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Güven Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakan Recep Akdağ, İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

"AMELİYATI DEVAM EDİYOR, KENDİSİ BİZDEN DUA İSTEDİ"

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, "Değerli başkanımızın ameliyatı devam ediyor. Ameliyattan önce ailesi ve kendisiyle görüştük, şakalaştık. Kendisi bizden dua istedi. Biz de 'hastanın duası kabul olur' diyerek, kendisinden dua istedik. Çok değerli ve kıymetli bir abimiz" ifadelerini kullandı.

Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunu takip edeceklerini ve kendisini tekrar ziyaret edeceğini bildirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt genelinde kar tatili edilen iller

Yurt genelinde kar tatili edilen iller

19
Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

71
5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

12
Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

65
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

106
Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

31
Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM