İsmail Kahraman ameliyata alındı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Güven Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakan Recep Akdağ, İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

"AMELİYATI DEVAM EDİYOR, KENDİSİ BİZDEN DUA İSTEDİ"

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akdağ, "Değerli başkanımızın ameliyatı devam ediyor. Ameliyattan önce ailesi ve kendisiyle görüştük, şakalaştık. Kendisi bizden dua istedi. Biz de 'hastanın duası kabul olur' diyerek, kendisinden dua istedik. Çok değerli ve kıymetli bir abimiz" ifadelerini kullandı.

Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunu takip edeceklerini ve kendisini tekrar ziyaret edeceğini bildirdi.