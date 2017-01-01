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İsmail Kahraman yarın yoğun bakımdan çıkarılacak

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği ve yarın yoğun bakımdan çıkacağı bildirildi.

AA | 01.01.2017 - 23:22
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İsmail Kahraman yarın yoğun bakımdan çıkarılacak

TBMM Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 29 Aralık'ta hastaneye yatırılan Kahraman, yapılan ileri tetkiklerinde hızlı ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık'ta ameliyat edildi.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ NORMAL SEYRİNDE

Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrasında Kahraman'ın yoğun bakım sürecinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Kahraman'ın tedavisinin sürdüğü Güven Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan da "Sayın Kahraman'ın tıbbi bakım ve tedavisine devam edilmektedir." bilgisini aktardı.

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