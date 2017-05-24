İsmail Kahraman yeni Meclis binası istiyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman eski-yeni tüm milletvekillerine ve devletin zirvesine iftar verecek.

Kahraman, davet yazısının ekinde Meclis binasına ilişkin yapılan son çalışmalara ilişkin bilgi verdi ve yeni bina temennisini dile getirdi.

"GÜZEL BİR BİNAYA KAVUŞMALIYIZ"

TBMM Başkanı mevcut Ana Bina projesisin 1937'de yapıldığını, harp ve mali imkansızlıklar sebebiyle inşaatın 1960'da tamamlanabildiğini hatırlatarak, "57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır. Zaman içinde böyle bir binanın gerçekleşmesi temennisi ile nice mübarek günlere; sağlık, sıhhat, afiyet içinde hayırlı çalışmalara ve başarılara ulaşmanızı dilerim." ifadelerini kulandı.

Davetiye yazısı ve eki;