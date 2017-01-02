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İsmail Kahraman yoğun bakımdan çıktı

İsmail Kahraman'ın yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesine karar verildi.

AA | 02.01.2017 - 19:59
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İsmail Kahraman yoğun bakımdan çıktı

TBMM Başkanlığı, Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin Güven Hastanesinden yapılan açıklamayı paylaştı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, DURUMU İYİ

Açıklama şöyle: "Ameliyat sonrası, üçüncü gününde yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilmekte olan TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın genel durumu iyi seyretmektedir.

Bu sabah yapılan tıbbi konseyde, yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Hastanın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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