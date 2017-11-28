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İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu ikna edememesi durumunda istifa etmesi gerektiğini işaret etti.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 07:56..
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İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

kaya

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicilerle buluşan İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan belge tartışmasına katıldı.

GÖZÜMÜZ CHP'DE

Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'nun bugün cevap vereceğini hatırlatan Küçükkaya, "Gözümüz kulağımız CHP'nin grup toplantısında" dedi.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ

İsmail Küçükkaya, Erdoğan'ın "istifa ederim" sözlerini hatırlatarak kamuoyunun ikna edilememsi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da istifa etmesi gerektiğini söyledi,

Küçükkaya: Gözümüz kulağımız CHP'nin grup toplantısında VİDEO

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