İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

Sultangazi'de arkadaşlarıyla yaşadığı evden cep telefonunu çalan hırsızın peşinden giden kişi, hırsız tarafından kafasından vuruldu.

Evine giren hırsızı kovalarken canından oldu

Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert, Ajax-Roda maçında attığı birbirinden güzel 3 golle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Kluivert'in oğlu Justin hat-trick yaptı - İZLE

Araç hırsızlıklarına karşı uyaran güvenlik uzmanları, hırsızların yeni bir taktik geliştirdiklerini aktardı.

Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu ikna edememesi durumunda istifa etmesi gerektiğini işaret etti.

6

Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

Türkiye'ye karşı düzenlenmek istenen operasyona CHP'nin alet olduğunu söyleyen Özkan, stüdyoda tartışmaya neden oldu.