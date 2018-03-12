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İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bozkurt işareti yapmasının manşet haberi olduğunu belirten Küçükkaya, gazeteleri eleştirdi.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 08:07..
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İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

FOX TV canlı yayınında Çalar Saat programıyla izleyicilerle buluşan İsmail Küçükkaya, gazete manşetlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Bozkurt işareti yaptığını hatırlatan Küçükkaya, bunun hiçbir gazetede manşet haberi olmadığına dikkat çekti.

Erdoğan'ın Bozkurt işareti yapmasının manşet haberi olması gerektiğini savunan İsmail Küçükkaya, gazeteleri bu tutumları nedeniyle eleştirdi.

"BEN YAPARSAM MANŞET OLMAZ"

FOX spikeri bu sözlerinden sonra Bozkurt işareti yaparak, "Bunu ben yapıyorsam manşet olmaz ancak Cumhurbaşkanı yapıyorsa manşet haberidir bu." diye konuştu.

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı ViDEO

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

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