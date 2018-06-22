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İsmail Küçükkaya CHP aracında

Tarafsız bir gazeteci olduğunu dilinden düşürmeyen İsmail Küçükkaya, CHP'nin aracına binerken görüntülendi.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 11:22..
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İsmail Küçükkaya CHP aracında

FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat programıyla izleyicilerin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, yayın akışında sürekli tarafsız olduğunun altını çiziyordu.

PARTİNİN ÖZEL ARACI

Gazeteci Küçükkaya'nın ortaya çıkan görüntüleri, objektif kimliğine zarar verecek cinsten.

CHP tarafından düzenlenen mitinge katılan İsmail Küçükkaya ve eşine, parti tarafından lüks bir araç tahsis edildi.

Amatör kamerlar tarafından kaydedilen görüntülerde, Küçükkaya'nın elinde bir de çanta olduğu görülüyor.

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal da sürekli tarafsız olduğunu söylüyor.

İsmail Küçükkaya CHP aracında VİDEO

İsmail Küçükkaya CHP aracında

İsmail Küçükkaya CHP aracında

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