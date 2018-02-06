CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine yeniden seçilmesi, tartışmaları bitirmedi.

Genel başkanlık için aday olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, delegelerin baskı altında tutulduğunu söyledi.

Bu süreç hakkında bazı temaslarda bulunan FOX spikeri İsmail Küçükkaya, ulaştığı bilgileri paylaştı.

"5 KİŞİNİN DEDİĞİ OLUYOR"

Küçükkaya, "İstanbul'daki delege 1 kişiye bağlı. İzmir'de de böyle, delegeleri Aziz Kocaoğlu belirliyor. Delegelerin tamamı 5 kişiye bağlı. CHP'de 5 kişinin dediği oluyor. Böyle bir yapıdan iktidar alternatifi çıkma ihtimali sıfıra yakındır." diye konuştu.

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor