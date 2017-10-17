İsmail Küçükkaya hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Bassavcılığı, Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlattı.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi hakkındaki sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılık, Küçükkaya ve Okan'ı ifadeye çağırdı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz gün İsmail Küçükkaya sabah haberlerini sunarken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock çıktığını söylemiş, Bakan Kaya ise bu iddiaları yalanlamıştı.