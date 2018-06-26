24 Haziran gecesi Muharrem İnce ve CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti karşısında büyük bir yenilgi aldı.

İNCE'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Seçim sonuçlarını bir türlü kabullenemeyen CHP'li seçmenler, liderlerinden açıklama bekledi. Ancak ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Muharrem İnce konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA TÜRKİYE'YE DUYURDU

Bu sırada FOX TV'de canlı yayında İsmail Küçükkaya'dan önemli bir haber geldi. Küçükkaya, İnce'nin kendisine "Adam kazandı" şeklinde mesaj attığını dolayısıyla yenilgiyi kabullendiğini söyledi.

İsmail Küçükkaya İnce’nin mesajlarını gösterdi ViDEO

Bu olay CHP'lilerde tepkilere neden oldu. Çünkü partililer İnce'nin kendisinden, doğrudan bir açıklama beklediler.

İNCE'DEN KÜÇÜKKAYA'YA TEPKİ

Ertesi gün basın toplantısı düzenleyen İnce, Küçükkaya'ya tepki göstererek "Gazeteciden dost olmazmış demek ki" dedi.

CANLI YAYINDA GÖSTERDİ

İsmail Küçükkaya, sabah programında İnce'ye cevap vererek, kendisine atılan mesajı canlı yayında gösterdi.