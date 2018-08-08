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İsmail Metin Temel Paşa terfi aldı

Kuvvet komutanlıklarında görev değişikliklerine ilişkin yeni karar açıklandı. Afrin kahramanı 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, görevine devam etti.

İHA | 08.08.2018 - 06:53..
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İsmail Metin Temel Paşa terfi aldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu.

İsmail Metin Temel Paşa terfi aldı

İSMAİL METİN TEMEL DEVAM EDİYOR

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de listede yer aldı. Yüksek Askeri Şura kararları ile Orgeneralliğe terfi eden Temel, bulunduğu göreve yeniden atandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin bastırılmasına önemli rol üstlenen Genelkurmay GNPP Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi.

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