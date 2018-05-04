İSMEK ile kadınlar meslek sahibi oluyor

Yaşam boyu eğitim anlayışı ile İstanbullulara modern, kaliteli eğitim imkanı sunan İSMEK, 22 yıldır verdiği eğitimler ile kadınların hayatına değer katıyor.

İSMEK öğrencilerinin yaklaşık %80’ini oluşturan kadınlar, İSMEK eğitimleriyle kendilerini geliştiriyor, meslek öğreniyor ve üretim yapıyor. İSMEK’li kadınlar yaptığı üretimler sayesinde kendi işyerini açıyor ve ekonomik hayata dâhil oluyorlar.

Mart 2018 verilerine göre, ücretsiz eğitimleriyle 2 milyon 169 bin 336 kadının hayatına dokunan İSMEK’te halen 207 bin 371 kadın eğitim alıyor.

KADINLARIN EN BÜYÜK HEDEFİ İŞ SAHİBİ OLMAK

Eğitim alan kadınların en büyük hedefi iş sahibi olmak, iş kurmak ve meslek öğrenmek. Mart 2018’e kadar bu yıl eğitim verdiği 207 bin 371 kadından, 125 bin 589 kadın,ekonomik hayata dahil olmak için İSMEK’ten eğitim aldıklarını belirtiyor.

Bu kadınlardan 123 bin 206’sı 20 yaş altı ile 40 yaş arası kadınlardan oluşuyor. Yani eğitim alan kadınların %57’sini oluşturan kadınlar en üretken yaşlarında kendilerini geliştirmek için İSMEK’e geliyor.

PEK ÇOK KADIN EKONOMİK HAYATA DAHİL OLDU

İSMEK, verdiği eğitimler ile kadınlarla erkekler arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda önemli bir misyonu da yerine getiriyor. İstanbullu kadınlar İSMEK sayesinde eğitimli, özgüvenleri yüksek birer birey olarak iş hayatında etkin rol oynuyor. Kadınların eğitim seviyeleri arttıkça iş hayatına dahil olma oranları da aynı ölçüde yükseliyor.

İSMEK’in kendi çabalarıyla işe yerleşen ya da evinden ekonomik hayata dahil olan pek çok kadın öğrencisi bulunuyor. İSMEK “İstihdam Rehberliği” vasıtasıyla da işe giren kadınların sayısı 2014 yılından bu yana 2 bin 321.