İsmet İnönü, kendi döneminde çıkan öğrenci olaylarına sert bir şekilde tepki göstermişti.

ÖĞRENCİLERE ÇOK KIZDI

TRT Arşiv'den çıkan görüntülerde; öğrencilerin işinin derse gitmek olduğunu ifade eden İnönü'nün, eylemci öğrencilere çok kızgın olduğu görülüyor.

"NASIL ŞEY BU!"

İsmet İnönü, eylemci öğrencilere şu sözlerle tepki gösteriyor; "Okul çağında bulunan insanlar... Dünyanın bütün meselelerini halledecekler... Bir tek meseleye ihtiyaçları yok.. O da öğrenmek. Derse gitmeyecekler... Boykot yapacaklar ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu!"

İsmet İnönü'nün dönemin eylemci öğrencilerine tepkisi VİDEO