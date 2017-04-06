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İsmet İnönü'nün dönemin eylemci öğrencilerine tepkisi

Okula gitmeyen, gidenlere de engel olan öğrenciler; İsmet İnönü'nün sert açıklamalarının hedefi olmuştu.

06.04.2017 - 14:09
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İsmet İnönü'nün dönemin eylemci öğrencilerine tepkisi

İsmet İnönü, kendi döneminde çıkan öğrenci olaylarına sert bir şekilde tepki göstermişti.

ÖĞRENCİLERE ÇOK KIZDI

TRT Arşiv'den çıkan görüntülerde; öğrencilerin işinin derse gitmek olduğunu ifade eden İnönü'nün, eylemci öğrencilere çok kızgın olduğu görülüyor.

İsmet İnönü'nün dönemin eylemci öğrencilerine tepkisi

"NASIL ŞEY BU!"

İsmet İnönü, eylemci öğrencilere şu sözlerle tepki gösteriyor; "Okul çağında bulunan insanlar... Dünyanın bütün meselelerini halledecekler... Bir tek meseleye ihtiyaçları yok.. O da öğrenmek. Derse gitmeyecekler... Boykot yapacaklar ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu!"

İsmet İnönü'nün dönemin eylemci öğrencilerine tepkisi VİDEO

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