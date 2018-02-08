İsmet İnönü'nün yüzmeyi öğrenmesi

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Florya'da denizde yüzerken çekildiği fotoğraf Cumhuriyet tarihi albümünün unutulmazları arasında yer edinmiş, onun yüzmeye ne kadar meraklı ve hevesli olduğunu bizlere göstermiştir.

Atatürk'ün bu yüzme merakını biliyoruz, hatta İnönü'nün meşhur çivileme atlayışını da. Ancak Atatürk'ün yüzme merakının İsmet İnönü'yü yüzme öğrenmek zorunda kaldığını büyük ihtimalle bilmiyoruz.

"PAŞAM BEN YÜZME BİLMEM Kİ"

1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk, kendisi için inşa edilen Florya deniz köşkünde dinlenme zamanlarını geçirirken, vaktinin bir kısmını da burada denize girerek değerlendirdirdi.

İnönü ailesinin de sık zaman geçirdiği yazlık mekânlardan biri olan Florya Deniz köşkünde birgün Paşa ve İnönü birliktelerdi. Atatürk'ün denizde yüzdüğü sırada köşke gelen İnönü'yü farkeden Atatürk “İsmet gel! Gel de yarışalım.” der. İsmet İnönü kollarını açarak, “Paşam, ben yüzme bilmem ki!” cevabını verir.

"SANA BİR HAFTA SÜRE"

Cevap karşısında şaşıran Atatürk bunun üzerine “O zaman sana bir hafta süre. Sonra birlikte yarışacağız,” der. Çaresiz bu talebi emir olarak gören İnönü, yüzme öğrenmek için Heybeliada’daki Deniz Askeri Lisesi öğretmenlerinden Ulvi Tekeş’i bulur ve kısa zamanda kendisine yüzme öğretmesini ister.





Heybeliada ile Kaşıkadası arasındaki derin bir yere motorla giden İnönü ve Tekeş burada yüzme provaları yapmışlardır. Buralarda yüzmeyi öğrenen İnönü için anlatılan hikayenin ilginç kısmı ise İnönü'nün atlamayı öğrenmesiyle başlıyor.





"ÇİVİLEME ATLAYACAKSINIZ"

Ulvi Tekeş motordan derin suya atlayarak İnönü'yü de yanına çağırır. İsmet İnönü’ye, “Paşam atlayın!” der ancak İnönü yüzmeyi bilmediği için "Nasıl atlayacağım?” sorusunu sorar. Bunun üzerine Tekeş “Çivileme atlayacaksınız!” der ve İnönü'nün fotoğraf karelerine yansıyan, akıllardan kalan o meşhur çivileme atlayışı gerçekleşir ve sonrasında birkaç günde yüzmeyi öğrenir.

İSMET İNÖNÜ İNÖNÜ VAKFI

İsmet İnönü'nün meşhur çivileme atlayışını da buradan öğrendiği İsmet İnönü Vakfı tarafından anlatılıyor. Ankara'da hizmet veren İsmet İnönü Vakfı'na internet üzerinden ulaşabilir, İnönü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.