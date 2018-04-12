İsmet Yılmaz: LGS 2 Haziran'da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınav yerlerinin 22 Mayıs'ta verileceğini ve sınav belgesinde yazacağını açıkladı.

Yılmaz, "LGS sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek." dedi.

İsmet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları,

"ÖĞRENCİLERİMİZ HİÇBİR KAYGI DUYMASIN"

"Evlatlarımızın, öğrencilerimizin hiçbirinin kaygı duymasını gerektirecek hiçbir husus bu ana kadar bakanlığımız tarafından açıklanmadı. Okul yöneticileri bu evlatlarımızın, okul yerleştirmelerinde en büyük rehberleri olacak.

İlla kaygılanması gereken biri varsa o da bizim eğitim yöneticilerimiz. Hiçbir farklı değişiklik getirmedik. Daha önce ne açıkladıysak, açıkladıklarımızın aşama aşama topluma duyurulmasından geçiyor."

İsmet Yılmaz: Öğrencilerimiz hiçbir kaygı duymasın VİDEO

"KILAVUZ HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK"

"Nisanın sonunda açıklayacağımızı belirtmiştik sınavla öğrenci alacak okulları. Yerleştirmeyle ilgili kılavuz ise haziran ayında açıklanacak. Yerleştirmeyle ilgili evlatlarımızın neler yapması gerektiği orada belirtilecek. Öğrencilerimizin gerek merkezi, gerek yerinde yerleştirme konusunda en büyük rehberleri okul yöneticileri olacak."

"SINAVA GİRMEYİ TERCİHLERE BIRAKTIK"

"Hiçbir aksamaya mahal olmayacak. Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Onların yaklaşık yüzde 10’u kadarını sınavla öğrenci alan okullara kaydını yapacağız. Kendi okulunda mı girecek? Duyuru yaptık, herkesin tercihine bırakıldı sınava girmek"





Ne kadarı tercih edecekleri daha belli değil. 1 milyon 200 bin öğrencimizin hepsi de seçerse, o zaman arkadaşlarımız 1 milyon 200 bin öğrenciyi alacak okulları belirleyecek ve 22 Mayıs'ta öğrencilere, sınava giriş belgesini vereceğiz. Geçen yıl herkes kendi okulunda giriyordu. Bu dönemde böyle bir kayıt yok. Çünkü okullar da öğrencilerin tercihine göre belirlenecek."

"YÜZDE ON KRİTERİNİ DİKKATE ALDIK"

"Biz, bu okul da bu listeye girsin diyenlere şunları söylüyoruz, ilinizdeki öğrenci sayısı ne kadar 100 bin örneğin, bunun 10 bini sınavla öğrenci alacak okullara girecek. Geriye kalan yüzde 90’ı yereldeki yerleştirmeyle, ikametgahına en yakın okula yerleştirilecek.

Dolayısıyla bir artma olmadı, yüzde 10 kriterini esas aldık. Bu okulu da alın diyorlar. O zaman da bu oran yüzde 11, 12, 14 hatta daha da yukarı gider. O zaman TEOG sistemini kaldırmakla istediğimiz amaca ulaşmamış olacağız."

"90 SORU SORACAĞIZ"

Yılmaz,

"90 soru soracağız demiştik, sayısal ve sözel olacak. Fen ve Türkçe’nin ağırlığı biraz fazla. Din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil diğerlerinden biraz daha az.

Gerek telefonla, gerek mesajla, gerekse gördüğünde herkes kendi mahallesinde bulunan bir okulun da bu kapsama girmesini istiyor. Ancak oradaki esas aldığımız husus, yüzde 10’u geçmemesi.

Çünkü istiyoruz ki, bu sınav kaygısı, heyecanının mümkün olduğunca en az sayıda öğrencilere verilmesini istiyoruz. Yarış atı gibi öğrencileri bir sınavdan diğerine koşturuyoruz diyenler şimdi okul niye bu kapsama girmedi diyerek okul sayısını artırmak istiyor."

"EĞİTİM BÖLGELERİ HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK"

Eğitim bölgeleri haziran ayında açıklanacak. Köklü okullar, fen ve sosyal bilimleri liseleri yüzde 10 oranını doldurduğu için bu köklü okulları listeye dahil edemediklerini belirten İsmet Yılmaz, "Hiçbir ilde sınavla alan okul yoktur tabiri doğru değildir. Her ilçede olacak diye bir şart yok. Gaye, o ildeki yüzde 10 öğrenciyi sınavla alan öğrenciyi bu sisteme dahil etmek."

"EĞİTİM ELEŞTİRİSİZ OLMAZ"

"Eğitim eleştirisiz olmaz. Ne yaparsanız yapın mutlaka eğitimle ilgili bir eleştiri olacaktır. Tablo güzel, büyük bir başarı var. Ancak yüzde 90’ı konuşmayıp da yüzde 10’u görüyorsunuz.

Yüzde 90’lık bölümü hiç görüşmedik. Oysa gönül arzu eder ki, yüzde 90’lık bölümü çok daha başarılı kılacak bu sistem. Kendi evlatları yüzde 10’luk dilimle öğrenci alan okullara gitmediği için hiçbir şey kaybetmediklerini görecekler. Bizim her öğrencimiz, öğretmenimiz değerlidir."

"EVİNİZİN PENCERESİNDEN OKULU GÖRÜYORSUNUZ"

"Bizden talepte bulunanları lütfen bunu bilsinler. Yüzde 10 fen ve sosyal bilimlerle dolmadıysa o zaman puanlar dikkate alındı. Meslek liselerinde sektörle işbirliği yapan okullar dikkate alındı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde iki program uyguluyoruz.

Anadolu ve teknik lisesi fen lisesi müfredatı uygulanıyor. Biz bu sistemden geldik. Biz kendi muhitimizden eğitim aldık. Şimdiki sistemde nasıldı? Eviniz burada, pencereden okul görüyorsunuz, ancak evladınızı gönderemiyorsunuz. Niçin? Kast sistemine göre okulları dilimlere bölmüşsünüz. Böyle olunca ailelere ilave yük, öğrencilere ilave kaygı yüklüyordunuz" ifadelerini kullandı.







