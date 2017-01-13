İsmet Yılmaz yeni eğitim müfredatını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni müfredat taslağını açıklıyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

TEOG VE LYS'Yİ ETKİLEMEYECEK

"Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibariyle, bu sene ve gelecek sene hiçbir öğrencimiz değişen müfredattan dolayı TEOG ve LYS'den etkilenmeyecektir.

Kamuoyunun görüşlerine sunulan yeni müfredatla ilgili bu süreçte, programlarla veya ders programları ile ilgili söylenecek bir eleştiri varsa bu dönemde söylenmesini istiyoruz.

GÖRÜŞLERİ BEKLİYORUZ

Bugünden itibaren bir ay süre ile öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bir görüşüm var diyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Web sayfamızdan yeni müfredata ulaşabilirsiniz.

10 Şubat'a kadar bütün halkımız yeni müfredatla ilgili görüşlerini bize sunmalı.

53 FARKLI DERS

53 farklı dersle ilgili taslak programlar hazırlanmıştır. 19 farklı ders ilköğretim için, 34 farklı ders ortaöğretim için hazırlanmıştır. Bu taslaklar askıya çıkarılmıştır.

Bu programa 1000'in üzerinde arkadaşımız katıldı.

Genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde komisyonlar taslak programları hazırladı. Ülke genelinde uzmanlar girdi sağladı. Talim Terbiye Kurulu inceledi ve askı sürecine çıkarıldı.

Taslak programa hazırlanırken, öğretim programlarıyla ilgili çalışmaların başlangıcında üniversite eğitiminde ve günlük hayatında başarılı olmaları için bilgi ve becerileri öncelik edildi.

Dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş ülkerin tecrübelerinden faydalanıldı. Bunların ışığında bu taslak program milletimizin görüşlerine açıldı.

Ders sayılarını henüz belirlemedik. Ders saatlerini arttırmamız lazım.