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İsmet Yılmaz'dan sözleşmeli öğretmen açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen arasında herhangi bir fark olmadığını söyledi.

AA | 07.05.2018 - 15:54..
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

"ATADIĞIMIZ ÖĞRETMEN HEMEN TAYİN İSTİYOR"

Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle sohbet eden İsmet Yılmaz, sözleşmeli bir öğretmenle yaptığı sohbette, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen arasında statü açısından bir fark olmadığını söyledi.

Bazılarının bu konuda sorun varmış gibi göstermeye çalıştığına işaret eden İsmet Yılmaz, "Devletin sana ihtiyacı var mı? Var. Biz öğretmen çalıştıracağız mı? Çalıştıracağız. Bu kadar. Başka türlü de buralarda öğretmen tutamıyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlere atandığı ilde görev yapması zorunluluğu getirilen uygulamadan öncesine ilişkin, "Şırnak'a 3 bin 500 öğretmen atamışız. 2 bin 500 kişi bir yıl sonra tayin istemiş" ifadesini kullandı.

İsmet Yılmaz'dan sözleşmeli öğretmen açıklaması

"NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA GÖREV YAPMASI LAZIM"

Bakan İsmet Yılmaz, "Sözle her şeyi söyleyebilirsiniz, herkes doğduğu yerde okusun eşinin olduğu yerde öğretmenlik yapsın. İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız. Sonra da, Doğu ve Güneydoğu'da eğitimin kalitesi niye böyle düşük?  Bu sistem iki yıldır var, şimdi üçüncü atamasını yapıyoruz. Gittikçe kalite de artacak. Neden? Çünkü öğretmen öğrencisini tanıyor. Bir yılda öğrencinizi tanıyabiliyor musunuz? Biraz zor olur ama iki, üç yılda, dört yılda tanırsınız." şeklinde konuştu.

İsmet Yılmaz'dan sözleşmeli öğretmen açıklaması

"EĞİTİM ÖĞRETMENLERİMİZ SAYESİNDE DAHA İYİ"

Kente 2017 yılında 2 bin kişinin atandığını, 2 bin 100 kişinin kentten ayrıldığını aktaran İsmet Yılmaz, zorunlu çalışma süresinin uygulanması gerektiğini belirtti.

Bakan Yılmaz, "İnsan evlatlarına sıkıntı yaratacak bir şey yapar mı? Dolayısıyla tebrik ediyorum. Eğitim iyiyse tahtadan, binalardan dolayı değil öğretmenlerimizden dolayı iyidir" diye konuştu.

İsmet Yılmaz'dan sözleşmeli öğretmen açıklaması

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