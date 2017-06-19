İspanya 24 saatte 526 göçmeni kurtardı

Helikopter destekli operasyonlarda 421 göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin 8’i hamile olmak üzere 47’sinin kadın, biri 6 günlük bebek olmak üzere 9’unun çocuk ve 329’unun erkek olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KURTARILDI

Bunların yanı sıra Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün akşamüstü 4 sularında bir donanma gemisi aynı bölgede aynı bölgede göçmenlerle ilgili çalışma yürüten bir sivil toplum örgütünün kurtarma botuna, o bölgede başka destek ekibinin olmaması nedeniyle destek verdi. Bu operasyonda da 141 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

BAŞKA BOTLAR OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN TARAMA YAPILIYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla Kanarya Adalarının civarının başka göçmen botlarının olup olmadığının tespiti için tarandığı açıklandı. Toplam 526 kişi, kayıtlarının yapılması için İtalya’da tahsis edilmiş giriş kapısına götürüldü. İspanya'nın güneydoğusundaki Cartagena kıyılarının yaklaşık 113 kilometre açığında geçen hafta bir sandalda 5 göçmenin cesedi bulunmuştu.