İspanya bakanlarının 3'te 2'si kadın

İspanya'nın yeni Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) yanlısı kabinesinin üçte ikisini kadınlardan oluşturdu.

Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri olan ve cumartesi gün yemin ederek görevine başlayan 46 yaşındaki Sanchez, Kral 6. Felipe'ye sunduğu kabinesini, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Sanchez, kendisi dahil 17 kişiden oluşan kabinesinde İspanya tarihinde bir ilk olacak şekilde 11 kadın bakana yer verdi.

17 BAKANDAN 11'İ KADIN

Yeni bakanların, ağırlıklı olarak alanında uzman ve AB yanlısı isimler arasından seçildiği kabinede 11 kadın bakan yer alırken, Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı gibi önemli alanlarda kadın bakanların olması dikkati çekti.