İspanya Başbakanı Katalan partinin seçim kongresinde

Madrid ile Barselona arasnıdaki gerginlik Puigdemont yönetiminin azledilmesi ve 155. maddenin devreye sokulması ile en yüksek noktaya ulaşmıştı. O süreçten bu yana İspanyol yönetimi ilk kez bölgeye zeytin dalı uzattı.

Puigdemont'un partisi Katalonya Halk Partisi'nin mitingine katılan Rajoy, ayrılıkçılara gözdağı verdi.

AYRILIKÇI KARGAŞAYA SON VERECEĞİZ

Pazar günü Rajoy, önümüzdeki ay yapılması beklenen erken bölgesel seçimler için kampanyasına başladı.

Miting alanındaki "sessiz çoğunluktan" seslerini sandıkta "oya dönüştürmelerini" isteyen Rajoy, sözlerine şöyle devam etti: "Katalonya'yı bu ayrılıkçı karışıklıktan kurtarmalıyız. Demokrasi ile, herkes için, Katalonya'yı geri istemeliyiz."

Mariano Rajoy'un mitingi, Barcelona'da yaklaşık 750 bin kişinin katılarak tutuklu Katalan liderlerin bırakılmasını talep ettiği protestolardan bir gün sonra gelmesi, ayrılıkçılara gözdağı olarak nitelendi.

BARSELONA'DA CUMHURİYET PROTESTOSU

Rajoy'un gözdağı sırasında Barseloa'da Katalan ayrılıkçıların mitingi vardı.

Protestocular "Puigdemont başkanlığa!" yazan ve tutuklu liderlerin resimlerinin bulunduğu pankartları taşıdı. Kalabalıklar, "Biz bir Cumhuriyetiz" yazılı bir pankartın arkasında yürüdü.

Carles Puigdemont ve bazı eski milletvekilleri, "isyan", "ayrılıkçılık" ve "yasaklanan bağımsızlık referandumu için kamu kaynaklarının usülsüz kullanımı" ile suçlanıyor.