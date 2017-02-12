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İspanya Başbakanı Rajoy parti liderliğine seçildi

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, yeniden Halk Partisi'nin genel başkanlığını üstlendi.

12.02.2017 - 10:32
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Ülkenin en köklü siyasi partilerinden, muhafazakar, sağ görüşlü Halk Partisi'nin 18. kurultayında genel başkanlık için tek aday olan Rajoy, delegelerin oylarının yüzde 95,95'ini aldı.

Parti yönetiminde sadece iki isimde değişiklik olurken, Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal, genel sekreterlik görevini sürdürdü.

"DESTEĞİNİZİ İSTİYORUM"

Rajoy, parti yönetiminde önemli değişiklikler yapılmamasını, "Çalışan bir şey değiştirilmez." diyerek yorumladı. Delegelere hitap eden Rajoy, İspanya'nın en büyük partisinin başarısının arkasında istikrarın olduğunu belirterek, "Sizlere söylemek istiyorum ki bu zamana kadar verdiklerimden çok daha fazlasını verebilecek durumdayım. Buna tamamen ikna olduğum için desteğinizi istiyorum." dedi.

Halk Partisi'nin 2004'ten beri genel başkanı olan 61 yaşındaki Rajoy, 2011 Aralık ayından itibaren iki dönemdir başbakanlık yapıyor.

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