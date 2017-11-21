taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9293
EURO
4,6119
ALTIN
161,45
PETR
62,0700

İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, İspanya'nın önümüzdeki aylarda Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini söyledi.

21.11.2017 - 01:29
  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a eşlik eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad El Maliki, İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dastis, önümüzdeki aylarda AB içinde yapılacak geniş kapsamlı bir anlaşmayla İspanya'nın Filistin devletini tanımasını umduğunu ifade etti.

İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia ile

İspanyol Bakan, "Filistin Devleti'nin tanınması AB ile koordineli yapılmalı ve gelecekte İsrail ile Filistin arasındaki bir barış anlaşmasına yardım etme hedefini taşımalıdır. AB gövdesi için varılacak bu anlaşmanın önümüzdeki aylarda gerçeklemesini arzu ediyorum." dedi.

İspanya'nın, Filistin ve İsrail meselesinde her zaman "demokratik, egemen ve güvenli iki devletli çözümü" savunan Dastis, "er yada geç bunun gerçekleşeceğini" kaydetti.

El Maliki de "İspanya'nın Filistin devletini şimdiye kadar tanımış olması hoşuma giderdi. Bölgenin gelişmesine ve barışın teşvik edilmesine destek sağlayacak bir adım olacak Filistin devletinin tanınması için İspanya ile iki dost olarak birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
ABD'den İran'a sahte para yaptırımı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri'ni sahte Yemen riyali basarak desteklediği gerekçesiyle 6 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor
Son iki yılda Okinawa'da ABD askerleri yüzünden çıkan olayların sayısı arttı.
ABD'den Romanya'ya Patriot füze sistemi
Romanya Senato Savunma Komisyonu, Patriot füzelerinin alımı ile ilgili yasa tasarısı hakkında olumlu görüş bildirdi.
Beyonce bir yılda 105 milyon dolar kazandı
ABD'li şarkıcı Beyonce Knowles müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcısı oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

27
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

20
Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

1
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

0
İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

2
Şanlıurfa'da eski müzede yangın

Şanlıurfa'da eski müzede yangın

0
Bursa’da marketten silahlı soygun

Bursa’da marketten silahlı soygun

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM