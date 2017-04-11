İspanya jandarmasında regl tartışması

Barcelona'da bir devriye aracında bulunan jandarma, regl olduğu için ara verdiğinde bir başka jandarma bu durumu rapor etti.

"DEVRİYEDEN ÖNCE GİT"

Bir görgü tanığına göre tuvaletten döndükten sonra neden devriyeye ara verdiğini anlatan kadına teğmen bağırarak yanıt verdi: "Bana yalan atma, tuvalete gideceksen devriye öncesinde veya sonrasında git, devriye sırasında değil."

Tuvalet molası sonucu kınama cezasıyla karşı karşıya kalan jandarma eri, işyerinde kötü muameleye maruz kaldığını söyleyerek Guardia Civil'in iç prosedürlerini hayata geçirdi.

Henüz sonuçlanmayan dosyada teğmen, kadın erin "görev sırasında izin almadan tuvalete giderek kuralları çiğnediğini" söyledi.

Devriye sırasında regl olduğu için 5-10 dakikalık bir tuvalet arası veren kadın, suçlu bulunması durumunda iki gün ücretsiz izne çıkartılabilir.