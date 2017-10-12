İspanya Katalonya'dan bağımsızlık kararı bekliyor

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan hükümetine bağımsızlık girişiminden vazgeçmesi için sekiz gün süre tanıdı. Buna uyulmaması halinde Madrid hükümeti bölgenin siyasi özerkliğini iptal ederek merkezden yönetime alabilecek.

KATAONYA İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Rajoy dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Katalan hükümetine cevabını vermesi için 16 Ekim Pazartesi günü TSI 11:00'a kadar süre tanındığını söyledi.

Katalan lider Carles Puigdemont bu hafta sembolik bir bağımsızlık ilanı yapmış ancak hemen ardından Madrid ile görüşmeler yapabilmek için bu kararı askıya aldığını açıklamıştı.

Eğer Puigdemont bağımsızlığı teyit ederse bu karardan vazgeçmesi için, 19 Ekim'e TSİ 11:00'a kadar üç gün daha süre tanındı.

KATALONYA ÖZERKLİĞİ ASKIYA ALINACAK

Bu süre sonunda karar değişmezse, anayasanın Rajoy'a Katalan hükümetini feshetme hakkı veren 155. maddesi işletilecek. Rajoy'un bu kararı Madrid ile Katalonya arasındaki gerilimi artırabilir ancak aynı zamanda İspanya'da 1981 yılındaki başarısız darbe girişiminden bu yana yaşadığı en büyük siyasi krizden çıkmasına da yardımcı olabilir.

Başbakan, anayasanın gereklerini yerine getirmek koşuluyla, Katalonya'da en yakın zamanda yapılacak bir erken seçim kararı alabilir.

BAĞIMSIZLIK KARMAŞASI

Rajoy salı günü televizyonda yaptığı konuşmada, "Kabine, Katalan hükümetinden, uygulanması konusunda kasten yaratılan karışıklığa rağmen, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan edip etmediğini resmen sormayı kararlaştırdı" demişti.

Barselona'da bir Katalan hükümet sözcüsü, eğer Madrid bu yolu izlerse, Katalonya'nın da devlet olma yolunda ilerleyeceğini söyledi.

Sözcü Jordi Turull, dün Catalunya radyosuna yaptığı açıklamada, "Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Sadece ara verdik. Bu geri adım atıyoruz ya da bir şeyden vazgeçtik demek değil" dedi.

Muhalefetteki Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez, eğer Rajoy 155. maddeyi işletmeye karar verirse kendisini destekleyeceklerini söyledi.

Sanchez, Rajoy'un Katalonya'nın İspanya içindeki konumunun daha iyi belirlenmesi için altı ay içinde bir anayasa reformu yapılması önerisini de doğru bulduğunu belirtti.