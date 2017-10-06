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İspanya Katalonya'ya ekonomik yaptırımlara başladı

İspanya'ya bağlı Katalonya'da Özerk Bölgesi'nde yapılan referanduma tepkiler devam ediyor.

06.10.2017 - 19:33
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İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti'nin tek taraflı bağımsızlık ilan etme girişimlerini durdurmak üzere bu bölgeye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı.

YENİ KHK ÇIKARILDI

Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere, firmaların merkez binalarını Katalonya dışındaki başka kentlere çekmek istemeleri halinde bu sürecin hızlandırılabilmesi için kanun hükmünde kararname çıkardıklarını açıkladı.

İŞ DÜNYASINDA BELİRSİZLİK

De Guindos, "İş dünyasında belirsizlik ve kaygı yaratan, sorumsuz bir siyasetten dolayı çok sayıda önemli şirketin merkez binalarını Katalonya'dan çıkarmasını üzüntüyle izliyoruz." dedi.

İspanya Katalonya'ya ekonomik yaptırımlara başladı

Hükümet olarak her zaman Katalonya'daki şirketlerin yanında olacak adımlar atacaklarını dile getiren De Guindos, Sabadell Bankası veya biyoteknoloji firması Oryzon gibi firmaların merkez binalarını Barselona'nın dışına çıkarma kararlarının bu kurumların kendi isteği olduğunu söyledi.

MERKEZ BİNALAR BARSELONA'DAN ÇEKİLİYOR

Öte yandan bağımsızlık yanlısı girişimlerden tedirginlik duyan Caixa Bankası, Gas Natural ve Freixenet şirketlerinin de merkez binalarını Barselona'dan taşımaya yönelik çalışma başlattıkları bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo da Katalonya yerel yönetiminin bağımsızlık iddiasıyla attığı tüm adımları önlemek için "zamanında ve tüm İspanyolların yararına olacak kararlar almayı sürdüreceklerini" ifade etti.

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