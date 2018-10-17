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İspanya Kralı Felipe’ye süpürge uzattı

İspanya Kralı 6.Felipe, sel felaketiyle ağır hasar alan Mallorca Adası’na yaptığı ziyaret sırasında, bölgede gönüllü çalışanlardan biri süpürgeyi krala uzatarak yardıma davet etti.

AA | 17.10.2018 - 15:33..
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Sel felaketiyle sarsılarak 10 kişinin hayatını kaybettiği Mallorca Adası'nı ziyaret eden İspanya Kralı Felipe beklenmedik bir olay yaşadı. Afet bölgesindeki çalışmalara destek veren gönüllülerden biri, Kral Felipe'ye süpürge uzattı; süpürge geri çevrilince de "tokalaşması yardımcı olmuyor" dedi.

Kral 6. Felipe, Mallorca adasında çalışan gönüllüleri selamladığı sırada Oscar Tarela ismindeki bir genç elindeki süpürgeyi uzatarak Kral’ı temizleme çalışmalarına katılmaya davet etti. Kral, gencin daveti geri çevirerek gençle tokalaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

İspanya Kralı Felipe'ye beklenmedik tepki

''DESTEK İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ, SÜPÜRGE UZATTIM''

Kral’a süpürge uzatan Tarela, o anı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kral bizlere destek için geldiğini söyledi. Bu nedenle ben ona süpürgeyi uzattım, ama kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

İspanya Kralı Felipe’ye süpürge uzattı

''TOKALAŞINCA YARDIM ETMİŞ OLMUYOR''

"Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor" diyen Tarela, "Ülkemi çok seviyorum ama krallığa sempati duymuyorum" ifadesini kullandı. İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

İspanya Kralı Felipe’ye süpürge uzattı

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