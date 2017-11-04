İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı.

Belçika'da bulunan Carles, devlet televizyonu RTBF'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunurken, İspanya mahkemesi bir hamle daha attı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Belçika'da bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasına karar verdi.

BELÇİKA'DAN PUİGDEMONT AÇIKLAMASI

Katalonya eski Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkındaki tutuklama kararının Belçika'ya ulaştığı bildirildi.

Belçika Federal Savcı Eric Van Der Sijpt yaptığı açıklamada, Puigdemont için çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama kararını aldıklarını doğruladı.

"ACELEMİZ YOK"

Sijpt, "Kararı inceleyip, soruşturma hakimine vereceğiz. Bu, yarın, yarından sonraki gün, hatta pazartesi olabilir. Acelemiz yok." dedi.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.



