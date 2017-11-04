taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8888
EURO
4,5130
ALTIN
158,80
PETR
62,0700

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Belçika'da bulunan Katalan lider Carles Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı.

04.11.2017 - 00:35
  1. Haberler
  2. Dünya
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı.

Belçika'da bulunan Carles, devlet televizyonu RTBF'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunurken, İspanya mahkemesi bir hamle daha attı.

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Belçika'da bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasına karar verdi.

BELÇİKA'DAN PUİGDEMONT AÇIKLAMASI

Katalonya eski Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakan hakkındaki tutuklama kararının Belçika'ya ulaştığı bildirildi.

Belçika Federal Savcı Eric Van Der Sijpt yaptığı açıklamada, Puigdemont için çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama kararını aldıklarını doğruladı.

"ACELEMİZ YOK"

Sijpt, "Kararı inceleyip, soruşturma hakimine vereceğiz. Bu, yarın, yarından sonraki gün, hatta pazartesi olabilir. Acelemiz yok." dedi.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.


İlginizi Çekebilir
ABD Somali'de DEAŞ hedeflerini vurdu
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenledi.
ABD'de Barzani'ye müzakere yapın çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Neçirvan Barzani ile Erbil Bağdat görüşmesi yaptı.
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkede 23 ay süren en uzun olağanüstü hal uygulamasına dair verileri kamuoyuyla paylaştı.
Trump: Asya turunda Putin ile görüşebilirim
ABD Başkanı Trump, 12 günlük Asya turu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

10
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı.

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı.

30
Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

8
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

9
ABD'de Barzani'ye müzakere yapın çağrısı

ABD'de Barzani'ye müzakere yapın çağrısı

3
ABD Somali'de DEAŞ hedeflerini vurdu

ABD Somali'de DEAŞ hedeflerini vurdu

6
Çanakkale Boğazı'nda 305 kaçak yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda 305 kaçak yakalandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM