İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

İspanya'nın en büyük bankalarından Sabadell, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin neden olduğu ekonomik tedirginlikten dolayı Barselona'daki merkezini Alicante kentine kaydırmaya karar verdi.

ÇEKİLME KARARI SABADELL'E DEĞER KATTI

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerden sonra bir haftadır Madrid Borsası'ndaki hisselerinde ciddi düşüş yaşayan Sabadell, aldığı bu kararın etkisiyle borsadaki hisselerinin bugün yüzde 3,21'lik değer kazanmasını sağladı.

Sabadell'in kararıyla Madrid Borsası İbex 35 günü, yüzde 2,51'lik artışla kapatarak yılın en iyi ikinci yükselişini kaydetti.

ORYZON DA MADRİD'E ÇEKİLİYOR

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler biyoteknoloji firmasi Oryzon'u da etkilemişti. Şirket dün yaptığı açıklamada, Barselona'daki merkez binasını ve yönetim kurulunu Madrid'e çekme kararı aldığını bildirmişti.

Bu arada El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin Katalonya'dan çıkmak isteyen firmaların işlemlerini hızlandıracak bir yasa üzerinde çalıştığını iddia etti.

KATALONYA ALDIĞI DESTEKTEN ÇOK KATKI YAPARKEN, DESTEĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

2014 yılının verilerine göre Katalonya'nın İspanya ekonomisine vergilerle yaptığı katkı, yatırımlarla aldığından 9,89 milyar euro daha fazla.

Katalonya'ya İspanya devletinin yaptığı devlet katkısı ise 2003 yılında bütçenin yüzde 16'sı iken bu rakam 2015'te yüzde 9,5'e düştü.

18 MİLYONA YAKIN TURİSTTEN KATALONYA'YA ZİYARET

Turizmde çok önemli bir yere sahip olan Barcelona'da UNESCO ödüllü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eserleri de yer almakta.

Bölgenin gelirlerinin yüzde 15'ini turizm oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl Katalonya'nın turizmden elde ettiği gelir 16.6 milyar avroya kadar çıkarken ziyarete gelen turist sayısı ise 17.9 milyona kadar çıktı.

TİCARETTE DE EN BÜYÜK KATKI KATALONYA'NIN

Katalonya, İspanya'nın brüt iç üretiminin yüzde 20'sini tek başına karşılıyor. Bölgenin dış ticaret hacmi geçen yıl 142,7 milyar avroyu bulurken, geçen yıl yapılan ihracatta motorlu kara taşıtları, aksam ve parçaları, plastik ve mamulleri, makina ve parçaları, eczacılık ürünleri ve elektrikli aletler öne çıkan kalemler oldu.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE KATALONYA ÖNDE

Katalonya, geçen yıl elde ettiği 29 bin 576 euroluk kişi başına düşen milli gelirle, 24 bin 100 euro olan İspanya'nın kişi başına düşen milli gelirini geride bırakmayı başardı.

Katalonya tarihi

İSPANYA'NIN YÜZDE 15'İNİ OLUŞTURUYORLAR

İspanya'da 7,5 milyonluk nüfusuyla toplam nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan Katalonya'nın geçen yıl gayri safi milli hasılası yaklaşık 222,5 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.