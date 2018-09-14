İspanya Suudi Arabistan'a bomba satışını durdurmayacak

İspanya, Suudi Arabistan'a 400 hassas lazer güdümlü bombanın satışını durdurmak için harekete geçmişti, ancak o karar geçtiğimiz günlerde yeniden değişiklik gösterdi.

"DÜZENSİZLİK YOK GÖNDERECEĞİZ"

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, konuyla ilgili Onda Cero Radyosu'na bir açıklama yaptı.

Borell, İspanya'nın Suudi Arabistan'a gönderilecek bombaların satışını doğruladı. Ayrıca kendisinin de olduğu bakanların anlaşmayı incelediğini ve iptal etmeyi gerektirecek bir düzensizlik bulamadıklarını da ifade etti.

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"SİVİL ZAYİATA YOL AÇMIYOR"

Borell, "Bu anlaşma 3 sene önce imzalandı. Silah satışına izin veren bakanlıklar arası komisyondan 3 kez geçti ve anlaşmaya uymamak için herhangi bir sebep bulamadık." diyen Borrell, söz konusu bombaların 'hassas olduğunu ve sivil zayiata yol açmadığını" savundu.

İSPANYA SAVAŞ GEMİSİ ANLAŞMASININ İPTAL OLMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR

İspanya basını; hükümetin bu kararı vermesinin ardındaki nedeni de Riyad'ın 1.8 milyar euroluk (2.1 milyar dolar) savaş gemisi anlaşmasını iptal edeceği endişesi olduğunu ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'A 270 MİLYON EUROLUK SİLAH SATIŞI

İnsan hakları örgütlerine göre İspanya, geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon euroluk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon euroyu buldu.

YEMEN'DE ÇOCUKLAR HEDEF ALINMIŞTI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ölenlerin 40'ının ve yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Koalisyonun İnceleme Kurulu ise 1 Eylül'de yaptığı açıklamada otobüse düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" kabul etmişti.