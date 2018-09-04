İspanya Suudi Arabistan'a bomba satışını durduruyor

İspanya, Suudi Arabistan'a 400 hassas lazer güdümlü bombanın satışını durdurmak için harekete geçti.

BOMBA SATIŞLARI DURUYOR

Cadena Ser Radyosu, daha önce satış anlaşması yapılan söz konusu bombaların Yemen'de kullanılabileceği gerekçesiyle Savunma Bakanlığının satışı durdurmayı planladığını duyurdu.

Bakanlıktan İspanya resmi haber ajansı EFE'ye yapılan açıklamada, bombalar için ödenen 9,2 milyon euronun iade edileceği ve böylece Ocak 2015'te İspanya ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın geçersiz kalacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Yemen'de sivilleri vurdu VİDEO

SİVİLLERE SALDIRI BU KARARA SEBEP OLDU

Savunma Bakanlığı, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada içinde çocukların da olduğu bir otobüse yapılan saldırıda olduğu gibi lazer güdümlü bombaların sivillere karşı kullanılabileceği gerekçesiyle halen devam etmekte olan silah satışlarını gözden geçireceğini belirtmişti.

YEMEN'DE ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ölenlerin 40'ının ve yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Koalisyonun İnceleme Kurulu ise 1 Eylül'de yaptığı açıklamada otobüse düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan uluslararası Yemen heyeti, 28 Ağustos'ta açıkladığı raporunda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirmişti.

İnsan hakları örgütlerine göre, İspanya, geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon euroluk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon euroyu buldu.

SUUDİ ARABİSTAN'IN SİVİL KATLİAMI

Suudi Arabistan Yemen'e yönelik yürüttüğü operasyonlarda Şii milisleri bahane ederek sivil katliamı gerçekleştiriyor. Sistematik olarak koasliyon güçleri ile birlikte Yemen'i vuran bombalar, top atışları ve sınır çatışmaları gerçekleştiren Suudi Arabistan, binlerce masum çocuk ve sivili öldürdü.

Özellikle son günlerde BM'nin de baskısı ile bu durumun bir insanlık suçu olduğu tescillenmiş, öncesinde ise Suudi Arabistan'ın "örnek" Prensi ve tahtın bir numaralı varisi Muhammed Bin Selman'ın komutanlara ''Uluslararası eleştirilere aldırmayın'' diye çıkışarak kadın-çocuk katliamlarına devam edilmesi için yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

Suudi Veliaht Prensi'nin ''Yemen halkının bilincinde kuşaklar boyunca çok derin iz bırakmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın adı anıldığında çocuklarının, kadınlarının ve hatta erkeklerinin tir tir titremesini istiyoruz'' sözleriyle Yemen operasyonunu ve sivillerin hedef alınmasını desteklediği belirliyiyor.