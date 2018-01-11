İspanya turizmi beşinci yılda da rekor kırdı

Dünyanın en çok turist çeken şehri olan Barselona bu yıl da tüm karmaşaya rağmen yerini korudu. Terör saldırıları ve referandum karmaşası yaşayan Barselona 2017 yılında art arda 5. kez en çok turist alan kent oldu.

82 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Dün gece açıklanan ön veriler İspanya'yı ziyaret eden yabancıların yıllık bazda yüzde 8.9 artarak 82 milyona ulaştığını gösteriyor. Buna göre İspanya, ABD'yi üçüncü sıraya indirerek, Fransa'dan sonra dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi oldu.

Veriler, turistlerin İspanya'da yaptıkları harcamaların da 2017'de rekor artışla bir yıl öncesine göre yüzde 12.4 yükseldiğini gösteriyor.

Geçen yıl İspanya'nın en çok ziyaret edilen bölgesi, Ağustos ayında 16 kişinin ölümü, 100'den fazla insanın da yaralanmasıyla sonuçlanan iki ayrı saldırı ve daha sonra yaşanan bağımsızlık girişimine rağmen, Katalonya oldu.