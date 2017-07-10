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İspanya'da 14 bin yıllık hayvan resimleri bulundu

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinde bir mağarada, Yontma Taş Devri'ne (Paleolitik) ait 14 bin yıllık hayvan resimleri bulundu.

10.07.2017 - 21:58
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Errenteria yerleşim yerindeki Aitzbitarte Mağarası'nda geçen nisan ayında keşfedilen hayvan resimlerinin tanıtımı San Sebastian kentinde yapıldı.

İspanya'da 14 bin yıllık hayvan resimleri bulundu

"ÇOK İYİ KORUNMUŞ"

Felix Ugarte adlı mağara bilimcileri grubundan Javier Busselo ile arkeologlardan Diego Garate ve Olivia Rivero, gazetecilere yaptıkları açıklamada, hayvan resimlerinin çizim tekniği açısından İberya Yarımadası'nda bir ilk ve günümüze kadar "çok iyi korunmuş" olduklarını dile getirdi.

İspanya'da 14 bin yıllık hayvan resimleri bulundu

İBERYA YARIMADASI'NDA GÖRÜLMEMİŞ ÇİZİM TEKNİĞİ

Dieogo Garate, mağaranın 10 metre kadar içinde 8 metrelik iki yarı düşey delikten geçtikten sonra bulunan 15 kadar bizon, at ve geyik gibi hayvan resimlerinde kullanılan çizim tekniğinin şimdiye kadar İberya Yarımadası'nda görülmediğine dikkati çekti.

İspanya'da 14 bin yıllık hayvan resimleri bulundu

Mağara bilimci Busselo, kil üzerindeki çizimlere yoğunluk vermek için taş delgilerin yanı sıra parmakların da kullanıldığı bilgisini aktararak, "Resimlerin fotoğraflarını cep telefonundan bana ilk gönderdiklerinde birileri kandırmaya çalışıyor diye düşündüm. Ama gidip çıplak gözle görünce söyleyecek söz bulamadım. Mağaradaki hayvan resimleri girişi çok zor bir yerde olup, 14 bin yıldır, 'özel bir buzdolabında' hiçbir değişime uğramadan korunmuş." dedi.

İspanya'da 14 bin yıllık hayvan resimleri bulundu

19. yüzyıldan itibaren tarih öncesi döneme ait çizimlerin keşfedilmeye başlandığı Aitzbitarte Mağarası'nda 2015 yılında 25 bin yıllık mağara çizimleri bulunmuştu.

İspanya'da 14 bin yıllık hayvan resimleri bulundu

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