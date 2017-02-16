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İspanya'da 64 yaşındaki kadın ikiz bebek doğurdu

İspanya'nın Burgos kentinde 64 yaşındaki bir kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek doğumu yaptı.

16.02.2017 - 14:06
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Burgos kentinde yaşayan 64 yaşındaki M.İ.A. adlı kadın, ABD'de tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra İspanya'ya döndüğü ve Burgos kentindeki Recoletas hastanesinde sezaryen ile ikiz bebek doğumu yaptığı açıklandı.

BEBEKLERİN VE ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İspanyol haber ajanslarından verilen bilgilerde, biri kız diğeri erkek olan ikiz bebeklerin ve annenin sağlık durumlarının çok iyi olduğu belirtildi.

İspanya'da 64 yaşındaki kadın ikiz bebek doğurdu

6 YIL ÖNCE DE KIZ ÇOCUĞUNU DOĞURMUŞTU

64 yaşındaki kadının 6 yıl önce yine aynı hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi. Hastane yetkilileri İspanya'da 58 yaş üstü kadınlarda doğum yapma vakalarının çok nadir görüldüğüne dikkat çekerek, 64 yaşında ikiz doğum yapan kadının durumunun özel sayıldığını dile getirdi.

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