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İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

İspanya'da yaklaşık 300 yıldır süregelen bir inanışla atlar, günahlardan arınmak için yakılan büyük ateşlerin üstünden atlatıldı.

17.01.2017 - 05:41
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İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

Hristiyan dini inanışına göre hayvanları koruyan aziz kabul edilen Aziz Anton anısına gerçekleştirilen 581 nüfuslu San Bartolome de Pinares'teki etkinlik her yıl olduğu gibi bu sene de ilgi gördü.

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

ATLARI KİLİSENİN PAPAZI KUTSADI

Kasabada 18'inci yüzyıldan bugünlere gelen "Las Luminarias" (Kandiller) adlı etkinlik, akşam kilisenin çanlarının çalınmasıyla başladı. Dinsel ve kültürel geleneklere dayanan törende ilk olarak kilisesinin papazı tarafından kutsanan atlar daha sonra sahipleriyle kasabada tur atmaya başladı.

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

Önemli iki sokakta yakılan ateşin üstünden atlatılan atlar, etkinliği izlemek için bölgeye gelen meraklılar ve San Bartolome de Pinares sakinleri tarafından ilgiyle izlendi. Kasabada yaklaşık iki saat süren etkinlikte çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateşin içinden geçirilen veya üstünden atlatılan atlar, duman ve alevlerin arasında çok güzel görüntüler oluşturdu.

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

"ATLARA ZARAR VERMİYORUZ"

Çocukluğundan itibaren Las Luminarias'a katılan kasaba sakinlerinden Herman Martin Navas (56), bu etkinliği çok önemsediklerini söyledi.

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

Bir yıldır bugünü beklediklerini belirten Navas, "Çevre köylerden gelen diğer çiftçi arkadaşlarımızla atlarımızın, hayvanlarımızın bir yol boyunca korunması için ruhani bir tören yapıyoruz. Bizler inançlı insanlarız ve Aziz Anton'un hayvanlarımızı koruduğuna inanıyoruz." dedi.

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

Navas, kökeni net olarak bilinmese de 18'inci yüzyılda ortaya çıktığı varsayılan Las Luminarias geleneğinin, "atlara acı çektirildiği" iddiasıyla hayvan haklarını koruma dernekleri tarafından eleştirilip kaldırılmak istendiğini vurguladı.

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

"HAYVANLARA ZARAR VERMİYORUZ"

Şimdiye kadar hiçbir Las Luminarias'ta kötü bir olay yaşamadıklarını anlatan Navas, "Biz hiçbir hayvana zarar vermiyoruz. Etkinlik sonrasında herkes, tüm veterinerler atlarımızı kontrol edebilir. Hiçbirinde en ufak bir yara ya da hastalık bulamazsınız. Atların sadece kuyruk ve yelelerini koruyarak ateşlerin üstünden atlatıyoruz ama hepsinin çok uysal bir şekilde bizimle bu mutluluğu yaşadığını hissediyoruz." diye konuştu.

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

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