İspanya'da ayrılıkçı ETA'nın silah bırakması bekleniyor

İspanya'da ayrılıkçı Bask militan grubu ETA'nın bugün silahsızlanmaya başlayacağını açıklaması beklenirken, bu sürecin 8 Nisan'da tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Fransa'nın Le Monde gazetesinde çıkan bu haberi İspanyol Europa Press haber ajansı terörle mücadele kaynaklarına doğrulattığını bildirdi. İspanya İçişleri Bakanlığı yorum yapmayı reddetti.

2011'DE İLAN ETMİŞLERDİ

Aktif olduğu 50 yıldan uzun sürede bombalamalar ve suikastlarla yaklaşık 800 kişiyi öldüren ETA 2011 yılında tek taraflı bir ateşkes ilan ederek, silah bırakacağını açıklamış ancak silah bırakma henüz tam olarak gerçekleşmemişti.